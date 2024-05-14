Всплеск сомнительных сделок в сфере ОПК зафиксировали в России | 360°

Деньги 14 мая 2024, 16:50 Всплеск сомнительных сделок в сфере ОПК зафиксировали в России Финразвездка заявила о всплеске сомнительных сделок в сфере ОПК РИА «Новости»

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В прошлом году Росфинмониторинг направил более двух тысяч материалов в правоохранительные и надзорные органы о сомнительных операциях исполнителей гособоронзаказа. Об этом говорится в отчете службы финансовой разведки.

По сравнению с 2022 годом число материалов о возможных нарушениях в сфере ОПК выросло в четыре раза. Информация Росфинмониторинга коснулась более 50 тысяч компаний. На основе полученных данных правоохранители возбудили 180 уголовных дел.

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Сумма расторгнутых в результате расследований контрактов по сравнению с 2022 годом подскочила более чем в шесть раз — с 890 миллионов рублей до шести миллиардов рублей. В Росфинмониторинге отметили, что материалы стали поводом для проверок законности финансовых операций на сумму более 60 миллиардов рублей.

Ранее ведомство решило привлечь оператора карт «Мир» к борьбе с отмыванием денег. В настоящее время национальная система платежных карт не взаимодействует со службой финансовой разведки.