Оператора карт «Мир» решили привлечь к борьбе с отмыванием денег | 360°

Деньги 14 мая 2024, 01:45 Оператора карт «Мир» решили привлечь к борьбе с отмыванием денег Росфинмониторинг решил привлечь оператора карт «Мир» к борьбе с отмыванием денег РИА «Новости»

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Национальную систему платежных карт (НСПК) предложили включить в систему по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем. Об этом РБК сообщил представитель Федеральной службы по финансовому мониторингу (РФМ).

По данным Росфинмониторинга, НСПК в настоящее время не взаимодействует со службой «финансовой разведки», поскольку не входит в число субъектов национальной антиотмывочной системы.

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Принятие такого решения снизит нагрузку на банки, избавив их от необходимости перенаправлять запросы в РФМ.

Ранее стало известно, что власти Республики Маврикий планируют использовать российскую платежную систему «Мир». При этом точные сроки начала работы платежной системы пока неизвестны.