«Все пишем прямым текстом». Набиуллина призвала не искать скрытых сигналов в ее одежде

Набиуллина: ЦБ не прибегает к тайным знакам в одежде

Банк России не прибегает к тайным знакам для передачи сигналов обществу, все сообщения делаются напрямую. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по поводу очередного снижения ключевой ставки, ее процитировал ТАСС .

Журналист спросил, нет ли у руководства Центробанка желания придумать некий элемент одежды, который будет показывать настроение регулятора

«Не хочет. Не надо сейчас искать никаких тайных сигналов. Мы обо всем стараемся говорить и писать прямым текстом», ответила Набиуллина.

Ранее совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов, до 14,00% годовых. До этого ставку последний раз снижали в июле.