Впервые за 18 лет внешний долг России опустился ниже 300 млрд долларов

Внешний долг России впервые за 18 лет опустился ниже 300 миллиардов долларов. Страна гасит прошлые обязательства, а новых в условиях санкций не берет, рассказали эксперты «Известиям» .

По данным издания, в 2025 году Минфин РФ планирует выплатить по внешнему долгу 2,1 миллиарда долларов. Снижению иностранных долговых обязательств способствовал переход на расчеты в рублях по зарубежным контрактам, что снизило потребность во внешних займах.

Опрошенные эксперты отметили, что снижение госдолга укрепляет экономический суверенитет государства, но отрезает Россию от более дешевых займов. Выходом из этой ситуации может стать сотрудничество по долговым обязательствам с Китаем или другими странами БРИКС при необходимости дешевых займов для крупных проектов.

Ранее Центробанк сообщил, что по итогам 2024 года отношение внешнего долга России к ВВП упало до рекордно низких 13%. В абсолютных цифрах сумма долга составляет 290,3 миллиарда долларов.