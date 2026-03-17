Впервые с октября внебиржевой курс доллара поднялся выше 82 рублей

Курс доллара на внебиржевом рынке впервые с 22 октября поднялся выше 82 рублей, следует из данных торгов.

К 11:50 по московскому времени курс доллара вырос на 44 копейки по сравнению с предыдущим закрытием и достиг 81,92 рубля. До этого он поднимался до 82,03 рубля.

После того как летом 2024 года торги долларом на Московской бирже приостановили, единственным репрезентативным показателем для рубля стал курс юаня. Биржевые торги юанем проходят с 10:00 до 19:00.

В эти часы можно рассчитать курс доллара через кросс-курс на Форекс и курс юаня к рублю на Московской бирже. Он и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.

Накануне официальный курс юаня к рублю вырос на 9,37 копейки и составил 11,7441 рубля. Доллар подорожал на 82,63 копейки и достиг 81,0517 рубля.