Официальный курс юаня к рублю вырос

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ России на вторник, вырос на 9,37 копейки и составил 11,7441 рубля. Доллар подорожал на 82,63 копейки и достиг 81,0517 рубля. Курс евро увеличился на 67,08 копейки и составил 92,6555 рубля, следует из данных Банка России .

После санкций США против Мосбиржи с 13 июня 2024 года Центральный банк РФ стал устанавливать официальные курсы доллара и евро на рабочие дни, основываясь на отчетности банков и данных внебиржевых торгов. Курс юаня, напротив, продолжал определяться по рыночному курсу Московской биржи.

С 27 декабря 2024 года регулятор определяет официальные курсы иностранных валют к рублю, объединяя данные биржевых и внебиржевых торгов.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин предложил сделать юань мировой резервной валютой. Лидер Китая подчеркнул, что процветающая страна строится на мощной экономике и сильных научной, технологической и экономической национальных школах.