Володин призвал отобрать имущество у инициаторов воровства активов России

У инициаторов решений о конфискации российских активов следует изъять имущество в счет уплаты украденных средств. Об этом в соцсети MAX заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он назвал грабежом изъятие российских активов странами Евросоюза.

«Считаем такие действия не только нарушением международных законов, но и воровством. А если опустить дипломатический язык — открытым грабежом», — уточнил Володин.

Председатель ГД отметил, что за подобные решения вынуждены будут платить не только инициаторы, но и будущие поколения. По его словам, европейским странам придется вернуть не только украденное, но и куда большие суммы с процентами.

«Все участники воровского сообщества Евросоюза должны понимать: отдавать средства придется. Если не им, то их детям, внукам и правнукам. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Надо это помнить», — добавил он.

Володин также напомнил, что в Средние века за воровство отрубали руки.

Ранее еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс рассказал, что ЕС надеется предоставить Украине кредит на основе замороженных российских активов. Он объяснил, что украинской стороне планируют перевести таким образом транш в 150 миллиардов евро.