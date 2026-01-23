Финансовый эксперт Балынин сообщил, что некоторые россияне могут получать две пенсии

Доцент Финансового университета при Правительстве России Игорь Балынин рассказал RT о праве некоторых россиян на получение двух пенсий сразу.

По словам эксперта, граждане, которым уже назначена пенсия по линии Минобороны, МВД, ФСБ и некоторых других органов власти, зачастую продолжают работать в гражданских организациях. За них уплачиваются страховые взносы, формируются пенсионные права на получение страховой пенсии по старости.

Как пояснил специалист, для оформления второй пенсии необходимо соблюдение определенных условий: 15 лет страхового стажа, 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов и достижение установленного возраста.