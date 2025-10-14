Водителей стали реже штрафовать за неоплаченный проезд по платным дорогам

Число аннулированных штрафов за неоплату проезда по платным дорогам с начала года возросло на 9%. Об этом сообщил «Коммерсант» .

По его данным, благодаря тому, что водители все чаще оплачивают долги в течение 20 дней и отменяется постановление. За счет этого с начала года им удалось сэкономить более 600 миллионов рублей.

Госкомпания «Автодор» объясняет это тем, что автомобилистов стали лучше информировать о платных участках, а дорожные инспекторы усилили бдительность.

Ранее Минтранс опроверг слухи о планах сделать все дороги в России платными. Представитель ведомства отметил, что такая идея принадлежала отдельно взятому чиновнику из Росавтодора, но его не поддерживают ни в самом министерстве, ни в Госдуме.