Во ВШЭ раскрыли «новую реальность» российской экономики

В российской экономике образовалась «новая реальность» после кризиса 2022 года. К такому выводу пришли эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ), сообщил РБК .

«Новая реальность» представляет собой сокращение добычи полезных ископаемых и увеличение объемов обрабатывающих производств. Опрошенные агентством эксперты предположили, что такую реальность стабильной назвать пока нельзя. Изменения, по их мнению, несут временный характер.

«Потенциал аномально быстрого подъема в реальном секторе экономики к середине 2024 года в первом приближении исчерпан», — отметили эксперты ВШЭ.

Аналитики добавили, что темпы восстановления экономики исчерпали себя. А новыми факторами роста стали потребности оборонной промышленности и строительство жилья.

МВФ признал Россию четвертой экономикой мира. РФ обогнала Японию с ее показателем в мировом ВВП по паритету покупательной способности в 3,38%.