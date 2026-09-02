Во всех банках России с 1 января появится жилищный вклад

Финансист Астафьев: жилищный вклад появится в России с 1 января 2027 года

В России с 1 января 2027 года появится жилищный вклад. Об этом агентству «Прайм» рассказал управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

По словам финансиста, жилищный вклад призван помочь накопить средства на ипотеку. Деньги на вкладе будут застрахованы на 10 миллионов рублей, снять их можно только на покупку жилья или на строительство.

«По сути, это не отдельный сберегательный продукт, а связка накопления и будущей ипотеки: банк рассмотрит заявку на льготных условиях сразу после того, как клиент накопит минимальный первоначальный взнос», — пояснил Астафьев.

Воспользоваться жилищным вкладом смогут те, кто получает поддержку от государства: многодетные семьи, пенсионеры, участники соцконтрактов.

В Госдуме ранее предложили ввести народную ипотеку под 3%, инициатором выступила фракция партии ЛДПР. Льготный кредит по задумке авторов законопроекта смогут получить молодые специалисты до 35 лет, студенты, бюджетники и будущие родители.