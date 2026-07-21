Аэропорт Внуково станет совладельцем Домодедова

Аэропорт Внуково выкупит у Шереметьева 25% в его дочернем предприятии, владеющем 100% Домодедова. Об этом сообщило РБК со ссылкой на источники.

Сумма сделки составит 16,5 миллиарда рублей, это четверть суммы, за которую в конце января аэропорт выкупили у Росимущества. Тогда в аукционе участвовала и дочерняя структура Внуково, но актив достался Шереметьеву.

Для покупки доли в ООО «Перспектива» используют как собственные, так и заемные средства, которые предоставит крупный государственный банк.

В государственную собственность аэропорт Домодедово перешел летом 2025 года по решению Арбитражного суда города Москвы. Спустя несколько месяцев его выставили на продажу. На момент покупки у аэропорта оставалось 70 миллиардов долгов.