Торги по продаже аэропорта Домодедово начнутся 20 января

Выставленный на торги аэропорт Домодедово получил стартовую цену в 132 млрд

Аукцион по продаже полной доли уставного капитала ООО «ДМЕ Холдинг», владеющего перешедшим в собственность государства аэропортом Домодедово, начнется 20 января. Прием заявок от участников предстоящих торгов откроют в ближайший вторник, 13 января, следует из публикации государственного портала «ГИС Торги» .

Стартовая цена за всю долю компании составляет 132,266 миллиарда рублей. Каждый аукционный шаг участников торгов повысит эту сумму на 1%, или 1,322 миллиарда рублей.

Для участия в аукционе все участники обязаны внести задаток в 26,45 миллиарда. Сумма блокируется на электронной площадке, и без нее участие в торгах невозможно.

Организатором торгов выступит «РТС-тендер». Подать заявку желающие стать владельцами воздушной гавани могут до 18:00 19 января.

Победитель аукциона получит договор купли-продажи в течение пяти дней после подведения итогов торгов. Это означает, что новый владелец аэропорта Домодедова станет известен во второй половине января.

В начале марта прошлого года министр финансов Антон Силуанов на заседании коллегии Росимущества объявил о подготовке «большой приватизации» и передаче государственных активов частному бизнесу. Аэропорт перешел в собственность государства по решению Арбитражного суда Московской области.

Иск о конфискации воздушной гавани подала Генеральная прокуратура. В нем говорилось, что владеющая активами аэропорта компания «ДМЕ Холдинг» находится под контролем иностранных резидентов.

Так ведомство трактовало паспорта Турции и ОАЭ председателя совета директоров Дмитрия Каменщика и гражданство Израиля председателя наблюдательного совета Валерия Когана.