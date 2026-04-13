Внебиржевой курс доллара опустился ниже 76 рублей

Расчетный курс доллара впервые с 25 февраля опустился ниже 76 рублей. Об этом следует из торгов на бирже ICE .

К 11:18 по московскому времени американская валюта потеряла 75 копеек в сравнении с прошлым закрытием, снизившись до 75,92 рубля.

После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года для рубля по-настоящему репрезентативен лишь курс юаня. Биржевые торги по нему идут с 10:00 до 19:00.

В эти часы вероятен расчет курса юаня к рублю на Московской бирже и курса доллара через курс доллара к юаню на Forex.

Кросс-курс служит основным ориентиром для внебиржевых торгов за рубли американской валютой.

Заместитель председателя Центрального банка России Алексей Заботкин заявлял, что регулятор не видит предпосылок к резкому ослаблению рубля. По его словам, курс национальной валюты меняется в диапазоне до 12% по отношению к доллару, юаню и евро.