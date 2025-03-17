Внебиржевой курс доллара дошел до отметки в 83 рубля

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 83 рублей. Об этом сообщила площадка «Финам» .

Отметки в 83 рубля американская валюта достигла впервые с 27 августа 2024 года. К 17:02 по московскому времени доллар опустился на 2,52 рубля — до 82,87 рубля.

Рекордно низкий уровень американской валюты уже фиксировали сегодня днем — ее курс опускался ниже 84 рублей впервые с 20 июня 2024 года. К 13:19 снижение замедлилось, и доллар закрепился на уровне 84,18 рубля.

Ранее эксперт Михаил Беляев посоветовал не рассчитывать на укрепление рубля по отношению к американской валюте. По его мнению, этого не произойдет даже в случае снятия западных санкций с России.

Финансист напомнил, что курс зависит от общего состояния экономики в стране, а не от краткосрочных факторов. Центробанк прогнозирует рост на уровне 1-2% в 2025 году, что является показателем депрессии.