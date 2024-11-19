Вложения России в гособлигации США выросли в сентябре

В сентябре принадлежащий России портфель американских государственных облигаций увеличился до 25 миллионов долларов с уровня августа в 24 миллиона. Об этом свидетельствуют данные отчета на сайте Минфина США.

Согласно опубликованной статистике, теперь российский портфель состоит из трех миллионов в краткосрочных облигациях и из 22 — в долгосрочных. Объем вложений в августе составлял три миллиона и 21 миллион соответственно.

В списке крупнейших держателей долга США первое место по-прежнему занимает Япония с 1,123 триллиона долларов. Затем идет Китай с 772 миллиардами долларов, а тройку замыкает Великобритания с балансом 764,7 миллиарда долларов.

В октябре Минфин России отчитался, что федеральный бюджет показал профицит на уровне 169 миллиардов рублей в реальных цифрах, или 0,1% внутреннего валового продукта.