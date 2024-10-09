Бюджет России вышел в профицит за девять месяцев исполнения

Федеральный бюджет России по итогам девяти месяцев показал профицит на уровне 0,1% внутреннего валового продукта (ВВП), или 169 миллиардов рублей в реальных цифрах. Такие данные привела пресс-служба Минфина.

В ведомстве пояснили, что, по предварительной оценке, в период с января по сентябрь доходы бюджета составили 26,289 миллиарда рублей. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 33,2%.

Прибавку объяснили увеличением поступивших доходов за счет ненефтегазового сектора до 17 962 миллиардов рублей, а также пополнившими казну средствами от продажи энергоносителей в размере 8327 миллиардов рублей.

Объем расходов за девять месяцев составил 26 120 миллиардов рублей, что также выше прошлогоднего уровня на 23,3%.

«Федеральный бюджет сложился с профицитом в размере 169 миллиардов рублей», — подчеркнули в пресс-службе.

Этими данными оптимизм Минфина ограничился. В ведомстве предупредили, что по итогам года бюджет вернется к дефициту, который ожидается в пределах 2% ВВП.

В первоначальной версии закона о бюджете на этот год ведомство предупреждало о дефиците в размере 1,595 триллиона рублей. Весной эту сумму увеличили до 2,120 триллиона, а во время внесения проекта на следующие три года Минфин не исключил, что закончит 2024 год с дефицитом бюджета в 3,296 триллиона рублей, или 1,7% ВВП.

Правительство утвердило новый проект федерального бюджета на 2025 и плановый период 2026—2027 годов в конце сентября. Сейчас документ находится на рассмотрении в Госдуме.