Хуснуллин заявил, что не видит серьезных рисков по переносу сроков ввода жилья

В России застройщикам разрешили переносить сроки ввода жилья, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. На пленарной сессии «Технологическое лидерство в строительной отрасли» (трансляцию вели в соцсети «ВКонтакте» ) он подчеркнул, что не видит в этом серьезных рисков.

«Базово мы считаем, что мы такую ситуацию переживем», — сказал вице-премьер.

Вводимые меры он назвал антикризисными. По словам Хуснуллина, порядка 20% объектов уже сдвинули сроки сдачи, а риск банкротства есть у каждого пятого девелопера. При этом он добавил, что если граждане перестанут активно вкладываться в недвижимость, то число таких компаний может вырасти до 30%.

Вице-премьер признал, что при рекордных темпах строительства обеспеченность жильем пока не превышает 30 квадратных метров на человека.

