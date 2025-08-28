Инвестор ЖК «Мыс» в Одинцове вложит более 90 миллиардов в строительство

Объем инвестиций в первые две очереди семейного природного кластера «Мыс» в Одинцовском округе превысят 90 миллиардов рублей. Разрешение на строительство двух домов уже получено.

Современный жилой комплекс «Мыс» реализуется на трех участках, освоение одного из которых уже началось. Площадь земли составляет 70 гектаров. Девелопер сообщает, что в настоящее время это единственный проект с многоквартирными домами премиум-класса на первичном рынке Подмосковья.

Добавим, что микрорайон будет состоять из семи жилых корпусов высотой до 12 этажей и восьми клубных домов высотой до семи этажей. Предполагается также строительство 36 коттеджей и 67 таунхаусов. Ввод в эксплуатацию первой очереди кластера запланирован на третий квартал 2028 года.

Напомним, что в составе первой очереди проекта планируется возвести 170 тысяч квадратных метров жилья и около 22 тысяч социальной инфраструктуры — это школа, два детских сада и спорткомплекс.