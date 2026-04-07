Власти Дагестана открыли прием заявок для выплат пострадавшим от паводка жителям

Власти Дагестана направили на выплаты пострадавшим от паводка 100 млн рублей

Пострадавшим от наводнения жителям Дагестана окажут финансовую помощь. На эти цели из республиканской казны выделили 100 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной политики региона.

В ведомстве подчеркнули, что средства предназначены для людей, чье имущество пострадало в результате наводнения. Право на выплаты получили жители населенных пунктов Бабаюртовского, Гумбетовского, Дербентского, Карабудахкентского, Кумторкалинского, Новолакского и Хасавюртовского районов.

Также финансовую помощь получат горожане из Буйнакска, Дагестанских Огней, Каспийска, Махачкалы и Хасавюрта.

«Заявления на возмещение ущерба и единовременные выплаты уже принимаются», — заявили в пресс-службе.

Президент России Владимир Путин поручил создать специальную правительственную комиссию для ликвидации последствий наводнения в Дагестане. Такое поручение глава государства сделал по итогам заседания с федеральным правительством и руководством пострадавшей республики. Руководить комиссией будет глава МЧС Александр Куренков.