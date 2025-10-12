Власти Чечни назвали победой отмену голосования по купюре в 500 рублей

Дудаев поздравил всех с победой после отмены голосования ЦБ за дизайн купюры

Министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев рассказал жителям республики об отмене Центробанком голосования за дизайн новой банкноты в 500 рублей. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«Я поздравляю всех нас с победой! Необъективное голосование прекращено», — написал политик.

Дудаев отметил роль главы Чечни Рамзана Кадырова словами о том, что когда республикой управляет такой достойный лидер, то народ не будет сталкиваться с несправедливым отношением.

По данным на 18:20 по московскому времени 12 октября, в голосовании было два лидера — гора Эльбрус (1,26 миллиона голосов) и «Грозный-Сити» (1,073 миллиона).

Ранее Кадыров объявил о розыгрыше 10 iPhone среди тех, кто примет участие в голосовании. Позже ЦБ решил отменить голосование по выбору символов для новой банкноты.