Кадыров разыграет iPhone среди участников голосования за символы на купюре

Глава Чечни Рамзан Кадыров проведет конкурс с розыгрышем 10 iPhone 17 среди участников Всероссийского голосования за символы на новой 500-рублевой банкноте. Об этом он сообщил в Telegram-канале .

«Очень нужна поддержка каждого, кто любит Чеченскую Республику и город Грозный. Я объявляю масштабный конкурс среди жителей республики и всех желающих! Будут разыграны 10 iPhone 17», — написал он.

Кадыров уточнил, что для участия в конкурсе нужно проголосовать за вариант «Грозный-Сити» на сайте Банка России, сделать четыре скриншота подтверждения голосования с платформ «Госуслуги», «Одноклассники» и «ВКонтакте» и по электронной почте, а также разместить их в соцсети. Глава Чечни уточнил, что победителя определят рандомным способом, итоги конкурса подведут 11 октября, в 12:00.

Ранее Центробанк объявил о начале голосования по новому дизайну банкноты номиналом 500 рублей. Участникам до 12:00 14 октября предстоит выбрать два символа: из достопримечательностей Пятигорска — для лицевой стороны банкноты, из объектов регионов СКФО — для оборотной.