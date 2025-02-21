Владельцев старых долларов предупредили о рисках

Депутат Аксаков: все риски при обмене старых долларов несут их владельцы

Власти и Центробанк не могут влиять на кредитные организации и решать за них, принимать ли им старые доллары. Все риски несут владельцы валюты, рассказал РИА «Новости» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Проблемы с обменом долларов, выпущенных до 2013-го, начались осенью прошлого года. В результате российские туристы за рубежом столкнулись с трудностями. Валюту нового образца требуют в том числе в ОАЭ и Турции, а старые купюры в странах Юго-Восточной Азии обменивают с большим дисконтом.

Проблема наблюдается по всеми миру. В России некоторые банки тоже отказываются принимать купюры старого образца.

«Это не проблема Центрального банка, это проблема тех, кто приобрел эту валюту иностранную и вдруг теперь понял, что от нее избавиться не так просто», — подчеркнул Аксаков.

Он допустил, что ограничения могут исходить из США, поскольку они определяют «правила игры на рынке» как эмитенты долларов.

В конце декабря сообщалось, что ситуация со старыми долларами в Турции не вызвала массовых проблем у российских туристов. Все вопросы решаются на местах.