Владелец «Рижского бальзама» раскрыл гигантские убытки от национализации завода в России

РБК: национализация завода Шефлера в России привела к потере 10 миллионов евро

Владелец компании Amber Beverage Group Юрий Шефлер потерял около 10 миллионов евро от национализации спиртового завода в Тамбове. Об этом сообщил РБК .

Среди брендов в портфеле компании — Riga Black Balsam и водка «Московская». При этом выручка за год упала на 80 миллионов евро, операционная прибыль — на 70%, а убыток составил 7,1 миллиона евро.

Кроме того, у компании многомиллионные долги, которые Шефлер хочет покрыть, продав непрофильные активы и найдя инвесторов.

Активы водочного магната передали в доход государства в августе. При этом 1 ноября суд отклонил апелляцию на это решение.

В июле самого Шефлера и некоторые связанные с бизнесменом компании признали экстремистским объединением.