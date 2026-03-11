Вклад зарплат в российский ВВП впервые за пять лет превысил прибыли бизнеса

В России вклад оплаты труда в ВВП по итогам 2025 года впервые за пять лет превзошел вклад прибылей компаний. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.

Показатель вырос с 44,2 до 48,1% и достиг максимума с 2016 года. Доля валовой прибыли, наоборот, упала с 48,5 до 43,8%.

С 2001-го по 2018-й год доля зарплат в российском ВВП стабильно была больше доли прибыли компаний, однако в 2019-м на фоне пандемии и санкций произошел перелом. Тогда доходы бизнеса стали превалировать.

По словам экспертов, за сдвигом в структуре ВВП в 2025 году стоят инерционный рост зарплат на фоне дефицита кадров и сжатие прибылей из-за охлаждения экономики.

Ранее стало известно, что в российских регионах поддержали идею уголовного наказания за серые зарплаты.