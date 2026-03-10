В российских регионах поддержали идею уголовного наказания за серые зарплаты

Российские регионы поддержали инициативу губернатора Кировской области Александра Соколова о введении уголовной ответственности за серые зарплаты. Об этом сообщил пресс-центр областного правительства.

Соколов провел заседание рабочей группы «Управление рынком труда» комиссии Госсовета России по направлению «Кадры». На нем рассмотрели меры по противодействию нелегальной занятости.

Глава региона напомнил, что еще в 2025 году президент Владимир Путин поставил системную задачу обеления экономики.

«Но некоторые продолжают использовать серые схемы, выплачивать зарплату в „конверте“, подменяя трудовые отношения. Уходят от налогов с целью увеличения прибыли», — сказал губернатор Кировской области.

Он обратил внимание на необходимость кардинально сократить нелегальную занятость, нарушающую права россиян.

По словам экспертов, ее объем в России на начало 2026 года оценивается примерно в пять миллионов человек. Прямые потери бюджета могут составлять до 10% ВВП России ежегодно.

Соколов призвал инициировать на федеральном уровне разработку закона об уголовной ответственности по статьям, связанным с выплатой зарплаты в конвертах. На рабочей группе Госсовета регионы поддержали это предложение.