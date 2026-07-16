VK продала RuStore гендиректору компании-разработчика Дмитрию Панкрушеву

Сделка закрыта. Панкрушев, который руководил разработкой платформы, становится ее единоличным владельцем. В компании отметили, что RuStore стал единым центром доступа к сервисам для пользователей Android в России и эффективной платформой для разработчиков.

В VK отметили, что команда RuStore продолжит работать над обновлениями, развитием функциональности и стабильностью магазина.

Ранее сеть одежды Gloria Jeans заявила о намерении продать или сдать в аренду две производственные площадки в Ростовской области. Их общая площадь составляет составляет почти 148,6 тысячи квадратных метров. В компании пояснили, что им уже пришлось продать три фабрики из-за острой нехватки кадров.