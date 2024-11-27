Вице-президент ТПП Падалко: товарооборот между РФ и Казахстаном держится на уровне 28-30 млрд долларов в год

Сегодня в Казахстане работают 26 тысяч предприятий с российским капиталом, каждое третье из них — совместный с Россией проект. Выпускаемая продукция реализуется на рынке обеих стран и в третьих государствах. Об этом рассказал вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Владимир Падалко в интервью «ФедералПресс» .

Он отметил, что товарооборота между Россией и Казахстаном последние три года держится на уровне порядка 28-30 миллиардов долларов в год. Россия экспортирует АПК, сельскохозяйственную продукцию и металлургию. Из Казахстана прежде всего поступает маштех.

В последнее время страны активно развивают совместное производство автомобильных компонентов и оставляющих для аграрной техники, подчеркнул Падалко.