Замдекана факультета экономики НИУ ВШЭ Сучкова: Visa и Mastercard не вернутся в РФ без «отмашки сверху»

Депутат Госдумы Анатолий Аксаков заявил о возможном возвращении платежных систем Visa и Mastercard в Россию. В беседе с НИА «Нижний Новгород» свое мнение по данному поводу высказала заместитель декана факультета экономики НИУ ВШЭ Екатерина Сучкова.

По ее словам, возобновление деятельности указанных организаций в РФ в первую очередь зависит от политической ситуации. Несмотря на их интерес к российскому рынку, предпосылок для массового возвращения этих систем нет, отметила эксперт.

«Некоторые компании уже присматриваются к возможному возвращению, однако без „отмашки сверху“ говорить о массовом процессе рано», — пояснила Сучкова.

Власти Соединенных Штатов, добавила замдекана, демонстрируют желание наладить политические связи с РФ, но пока конкретные шаги не наблюдаются.