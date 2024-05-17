Выращивание винограда в России: площадь виноградников, где производят, цены | 360°

Эксклюзив 17 мая 2024, 15:26 «Винный переворот» в России отменили. Помешали акцизы? Экономист Черниговский: цены на винодельческую продуцию вырастут из-за акцизов Unsplash

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России потребуется 20 лет, чтобы удовлетворить винодельческую отрасль в сырье. Площадь виноградников увеличивается слишком медленно, а резкое повышение акциза отпугнет покупателей. Генеральный директор некоммерческого партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка Санкт-Петербурга», кандидат экономических наук Максим Черниговский объяснил 360.ru, почему в ближайшем будущем не стоит ждать прорыва в винной сфере.

Нехватка сырья

«Площадь виноградников в России составляет 105 тысяч гектаров, а для того, чтобы полностью удовлетворить внутренний рынок в винодельческом сырье, нужно порядка 200 тысяч гектаров», — сказал он.

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По его информации, последние 10 лет площадь виноградников росла в среднем на пять тысяч гектаров в год, а, значит, для восполнения потребностей в сырье потребуются десятилетия.

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«То есть для того, чтобы полностью удовлетворить внутренний рынок в винодельческом сырье, потребуется еще 20 лет», — сказал он.

Что с акцизами

На состоянии отрасли, по мнению экономиста, плохо скажется повышение акциза. С 1 мая налог на тихие вина повысили с 36 до 108 рублей за литр, на игристые — 47 до 119 рублей. Черниговский предупредил, что в 2024 году объем розничной реализации вина может сократиться на 10%-15%.

Повышение акциза однозначно приведет к тому, что винодельческая продукция вырастет в цене, что в свою очередь, приведет к тому, что объем розничной реализации винодельческой продукции, в том числе российского производства, снизится в России. Максим Черниговский

Исторически Россия славилась виноделием. Ведущими регионами-производителями Черниговский назвал Краснодарский Край, Крым, Ставрополье и Дагестан.

«На сегодняшний день Россия по потреблению тихих игристых вин находится на шестом месте в мире, а по производству — на 12-м месте. Не самые высокие места, учитывая, что у нас в историческом плане известная страна, если говорить о винодельческом производстве», — заявил специалист.

Черниговский призвал поддержать винодельческую отрасль по аналогии с сельскохозяйственной, так как она, по его мнению, не имеет отношения к алкоголю. Он посоветовал обнулить акциз и ввести другие меры, в первую очередь, в отношении тихих и игристых вин. Только так, по словам специалиста, удастся поднять российское виноделие.