Акцизы на вино в России — 2024: что будет с ценами на алкоголь, мнение экспертов | 360°

Общество 24 апреля 2024, 19:24 Акцизы на вино увеличат в три раза. Что будет с ценами на алкоголь в России Директор ЦИФРА Дробиз: к лету импортное вино сильно подорожает Unsplash

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С 1 мая 2024 года в России увеличат размер акцизов на игристые вина и спиртосодержащую продукцию. Нововведение коснется и отечественных товаров. Как закон повлияет на розничную продажу спиртного и предпочтения россиян, разбирался 360.ru.

Индексация акцизов на вино

Президент России Владимир Путин подписал закон еще в ноябре 2023 года. Согласно документу, с начала мая акцизы повысятся в три раза.

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Для напитков с содержанием алкоголя более 9%, кроме пива, ликеров, фруктовых вин из-за рубежа, акциз составит 108 рублей за литр, с содержанием спирта до 18% — 141 рубль за литр, 18% и выше — 643 рубля.

Как изменятся цены на алкоголь

Внимание к увеличению или снижению акцизов всегда достаточно высокое, но на предпочтения потребителя, как и на цену, изменения влияют несильно, заверил 360.ru кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга РЭУ Николай Перепелкин.

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По его словам, акцизы стабильно включают в стоимость спиртного, но покупатель никогда не видит, какая часть этой цены относится к акцизу.

В большей степени изменение акцизов будет влиять на условия хозяйствования продавцов, производителей, импортеров вина, а точнее, на их взаимоотношения, добавил Перепелкин.

На рынке много разных вин и по разным ценам. Конечная цена формируется под влиянием множества факторов, она зависит не только от размера акцизов, но в том числе и от наценки продавца. Николай Перепелкин

Изменение размера акциза влияет на тот объем отчислений, которые юридические лица делают в пользу государства, потому что акциз имеет фискальное основание. Ими пополняется казна.

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Перепелкин подчеркнул, что не ожидает кардинальных изменений на рынке шампанских и игристых вин.

Он напомнил, что из-за различных потрясений и изменений в логистических цепочках потребители в последнее время сталкивались с подорожанием алкогольных напитков. Однако импортеры и продавцы старались сдерживать цены на товары, чтобы они оставались максимально доступными.

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«Переориентирование с одного вида напитков на другой я тоже не рассматриваю, в том числе потому что игристые вина — особый случай. Тут играют вкусовые пристрастия, традиции, торжественные поводы. В этом случае цена будет не самым решающим фактором при выборе алкоголя», — уточнил Перепелкин.

Государство регулярно пересматривает акцизы на разные виды товаров. И если СМИ не будут способствовать паническим настроениям, то рынок быстро адаптируется, заключил эксперт.

Nikolay Gyngazov / Russian Look / Global Look Press

Насколько подорожают вина с 1 мая

Председатель Национального союза защиты прав потребителей и руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин придерживается другого мнения. В разговоре с 360.ru он допустил, что вина подорожают.

«Импортные вина тоже поднимутся в цене, самая дешевая бутылка вина будет стоить тысячу рублей. Конечно, в рознице останется какое-то количество запасов, которые будут продавать по прежней стоимости. Российские производители сейчас тоже поднимут цены — примерно на 35%», — предупредил Шапкин.

Виноградники в Крыму / Aleksander Lyskin / Global Look Press

Другие напитки подорожают примерно в пять раз, например слабоалкогольные коктейли: джин-тоник, «отвертка». В их продаже не будет никакого смысла, скорее всего, они исчезнут с прилавков, предположил спикер. На смену придут пивные напитки. Или потребителям придется самим готовить коктейли.

Спрогнозировать, насколько дороже станут вина, сейчас сложно, сообщил 360.ru директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. Цены на спиртное поднимутся не сразу.

В Россию завезли много вина с 1 августа 2023 года до 1 мая 2024 года, на него еще действует старая акциза, напомнил эксперт. А вот с 1 мая в страну начнут ввозить вино по повышенной ставке, и эта продукция будет самой дорогой.

Если мы возьмем бутылку французского вина, которая в июле прошлого года стоила 350 рублей, то к лету 2024-го она подорожает за счет повышенной пошлины и акцизов до 700-750 рублей. Вадим Дробиз

Откажутся ли россияне от вина

«От шампанского вряд ли кто-нибудь откажется. Нужно будет смотреть на ситуацию ближе к Новому году — какой будет курс рубля, будут ли еще какие-то нововведения, ведь сейчас обсуждают маркировку всего параллельного импорта. Еще недавно ввели повышенную пошлину на пиво, идут разговоры о „запретительных“ пошлинах для вин из недружественных стран. То есть многое будет зависеть от нормативно-правового регулирования», — перечислил Павел Шапкин.

По его словам, сейчас сложно что-либо прогнозировать.

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Вадим Дробиз уверен, что люди никогда не откажутся от алкоголя, даже если он резко подорожает. Человек может прожить без мяса, хлеба, молока, но без алкоголя — нет.

«Если женщина выпивает четыре-пять бутылок португальского вина, она заплатит лишние 1,5 тысячи, но не откажет себе в удовольствии», — подчеркнул эксперт.

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Он отметил, что на Западе всем слоям населения доступна качественная алкогольная продукция. При средней зарплате и пособию по безработице в 700-900 евро самое дешевое вино в магазине стоит один евро. Причем это безопасные напитки. В России же нет дешевых и в то же время качественных вин.

«Все раз в пять дороже. Говорят, что если алкоголь станет доступен, то у нас все сопьются. Но проблема в том, что тем, кому нужно спиться, делают это с нелегальным спиртным. Почему же Запад не спился? Государство понимает, что люди все равно будут пить, жителям разрешают употреблять качественную и безопасную продукцию. Потому что борьба с последствиями употребления суррогатной продукции для системы здравоохранения гораздо дороже, чем обеспечение доступности алкоголя всем слоям населения», — раскрыл проблему Дробиз.

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Активизируется ли теневой рынок алкоголя

Любое повышение акцизов провоцирует активность на теневом рынке, предупредил Дробиз. Это касается прежде всего крепких алкогольных напитков. В России после 1 января произошло небольшое подорожание вин, поэтому всплеска активности на черном рынке не было. Но это не значит, что после мая такого не случится.

В стране существует два параллельных рынка водки: легальный и нелегальный, они не пересекаются. Следуя аналогии, эксперт предположил, что и теневой рынок вина в России развернется.

«Нелегальный рынок вина должен появиться. Потому что у нас не будет дешевого вина, к сожалению. Винные напитки выполняли функцию дешевого вина четыре года назад. И государство сделало так, что их цены повысили до уровня вина», — рассказал эксперт.

Belkin Aleksey / news.ru / Global Look Press

Что победит — импортное или отечественное вино?

В России большую часть вина продают федеральные сети, добавил Дробиз. Они реализуют много заграничного алкоголя, так как сами его импортируют, поэтому им выгоднее продавать спиртное из-за границы, чем отечественное. Еще пять лет назад такие магазины импортировали лишь 15% вина, а сегодня— более 75-80%.

«И они будут продавать его по тем ценам, по которым оно будет продаваться», — уточнил эксперт.

Однако от российской продукции потребитель не откажется, убежден собеседник «360.ru».

Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

«Это вино для менее обеспеченных. Не значит, что оно хуже импортных. Наши вина по 300-350 рублей можно считать аналогами импортных по 500-550 рублей. Просто наши товары недооценены, поэтому средний класс не пьет отечественные вина. Если еще игристые употребляет, то тихие — уже нет», — объяснил Дробиз.

Импортные напитки подорожают настолько, что теоретически российские должны занять их нишу, допустил эксперт. Но тогда средний класс должен хотя бы частично отказаться от импортного вина, что вряд ли произойдет.