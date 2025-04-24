Видение будущего рынка девелопмента представят на ПМЭФ

Сессия, посвященная трансформации девелоперского рынка, состоялась в Москве, ее выводы войдут в программу «Урбан Хаб» Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщили в пресс-службе фонда «Росконгресс».

Сейчас рынок жилья переживает спад из-за высокой ключевой ставки. Замглавы фонда по экспертно-аналитической работе Григорий Великих назвал ситуацию тестом на выживание и устойчивость.

«В таких условиях крайне важно иметь стратегию: искать новые возможности, использовать новые инструменты и подходы, смотреть на ситуацию комплексно и внедрять новые решения по разным направлениям бизнеса», — подчеркнул он.

Участники дискуссии пришли к выводу, что девелоперам стоит пересмотреть стратегии, изменить подходы к работе с потребителями и обновить маркетинговую политику. Одним из вариантов для них стал бы выход на рынок промышленной недвижимости и технопарков.

Ранее финансовый директор ГК «Самолет» Нина Голубничая назвала главные дестабилизирующие факторы для девелоперов.