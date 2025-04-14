Стратегия выживания. В ГК «Самолет» раскрыли, как защищаются от рисков в 2025 году

Финансовая устойчивость застройщиков зависит от множества факторов, и каждый из них может подорвать рентабельность. Об этом заявила финансовый директор ГК «Самолет» Нина Голубничая в интервью финансисту Игорю Шимко.

Основным риском, как признала Голубничая, остается высокий уровень ключевой ставки. Она не только делает дороже заемные средства, но и ограничивает доступ к субсидированной ипотеке. Застройщикам хотелось бы ее снижения, что позволило бы повысить рентабельность проектов.

Вторым, и достаточно активным «встречным ветром» финдиректор ГК «Самолет» назвала инфляцию и инфляцию расходов, которая в ближайшие периоды, скорее всего, будет опережать инфляцию доходов. Такая ситуация в перспективе приведет к снижению рентабельности на рынке.

Ситуация с льготными программами ипотеки — еще один дестабилизирующий фактор. В прошлом году значительная часть таких программ была отключена, в результате застройщики оказались в невыгодной ситуации.

«В 2024 году мы попали в полный штиль. Льготную ипотеку отключили, ставка выросла и геополитика в тот же момент поменялась. Конечно, мы были в немного шоковом состоянии. Сейчас ситуация стабилизировалась, но эти три фактора все еще оказывают влияние на девелоперов», — объяснила Голубничая.

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