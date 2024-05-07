Великобритания закупила российской нефти на 2,2 миллиарда фунтов | 360°

Деньги 07 мая 2024, 13:47 Великобритания закупила российской нефти на 2,2 миллиарда фунтов The Guardian: Британия заплатила 2,2 миллиарда фунтов за нефть из России РИА «Новости»

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Британия в обход санкций закупила российскую нефть на 2,2 миллиарда фунтов стерлингов. При этом сделки заключали неофициально, сообщила газета The Guardian.

По данным издания, закупки шли из стран, которые не являются экспортерами нефти. Британия покупала черное золото у Турции, Индии и Китая. Эти государства после введения западных санкций против России нарастили закупки нефтепродуктов российского происхождения.

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Аналитики Global Witness отметили, что топливо, которое перерабатывают за пределами РФ, не подпадает под санкции. Таким образом Россия за год заработала более 100 миллионов фунтов стерлингов.

Не только Британия покупает российскую нефть. The Guardian не исключила, что на военных кораблях США пользуются российской нефтью, которую приобретают у Турции.

ЕС готовит 14-й пакет антироссийских санкций. В него планируют включить запрет на поставки СПГ.