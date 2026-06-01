Вдова Лужкова открыла винодельческий бизнес в Лондоне

Вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина открыла винодельческий бизнес в Великобритании. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные британских государственных реестров.

В 2024 году Батурина стала владельцем лондонской компании Calleva Wine ltd с долей более 75%. Предприятие занимается производством вина из винограда, выращенного в Англии.

Виноградник Calleva расположен в графстве Хэмпшир на юге страны. Он получил сертификат органического хозяйства, что означает отказ от пестицидов и синтетических материалов.

Первые вина из сортов Шардоне и Рондо планировалось произвести в 2024 году. В продажу они поступят не ранее 2027 года, уточнили в организации Wines of England.

Саму землю с фермой и коттеджем Батурина не приобретала. В июле 2024 года часть виноградника передали в пользование ее компании с некоторыми ограничениями.

Ранее агентство сообщило, что виноделием занимаются и музыкант Андрей Макаревич* вместе с женой Эйнат Кляйн. Они делают вино из сырья, выращенного на оккупированных Израилем палестинских территориях.