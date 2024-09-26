В ВТБ назвали самый популярный способ кражи денег у россиян

Мошенничество, связанное с кражей денег у россиян под предлогом обновления банковских приложений, стало более распространенным. Об этом заявил старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов в интервью РБК .

Он отметил, что данный вид мошенничества быстро набирает популярность. В первой половине сентября количество жалоб клиентов банка на подобные телефонные звонки увеличилось в шесть раз.

По словам Чугунова, мошенники обманом убеждают граждан обновить банковское приложение и отправляют им ссылки для скачивания. При переходе по ним преступники получают доступ к личным данным клиентов банка и их аккаунтам.

Также представить ВТБ заявил, что злоумышленники представляются сотрудниками банков и настоятельно рекомендуют переустановить приложение, создавая у людей паническое настроение и пугая их возможной блокировкой счета.

В связи с этим банки настоятельно советуют россиянам сразу прекращать общение с теми, кто предлагает обновить приложение финансовой организации, чтобы избежать потери средств.

Ранее руководитель Центра экосистемной защиты Т-Банка Олег Замиралов заявил, что у мошенников появилась новая схема. Они устанавливают специальную программу на телефон жертвы в тот момент, когда пользователь якобы настраивает сим-карту.