Эксперт по безопасности Замиралов предупредил о новой связанной с лжеоператорами мошеннической схеме

В России активно развивается новая схема мошенничества с участием лжеоператоров, Об этом RT сообщил руководитель Центра экосистемной защиты Т-Банка Олег Замиралов. По его словам, преступники стали чаще звонить клиентам, чтобы узнать об их опыте использования связи и интернета.
В процессе разговора мошенники сообщают о поступивших жалобах на качество услуг, заявляя о необходимости модернизации оборудования, вышек или изменении стандартов связи.
После этого они предлагают инструкцию по настройке сим-карты и, незаметно для клиента, убеждают установить программу удаленного доступа или активировать демонстрацию экрана. В результате они получаю доступ к личной информации, и люди лишаются своих средств.
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