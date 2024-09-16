Эксперт по безопасности Замиралов предупредил о новой связанной с лжеоператорами мошеннической схеме

В России активно развивается новая схема мошенничества с участием лжеоператоров, Об этом RT сообщил руководитель Центра экосистемной защиты Т-Банка Олег Замиралов. По его словам, преступники стали чаще звонить клиентам, чтобы узнать об их опыте использования связи и интернета.

В процессе разговора мошенники сообщают о поступивших жалобах на качество услуг, заявляя о необходимости модернизации оборудования, вышек или изменении стандартов связи.

После этого они предлагают инструкцию по настройке сим-карты и, незаметно для клиента, убеждают установить программу удаленного доступа или активировать демонстрацию экрана. В результате они получаю доступ к личной информации, и люди лишаются своих средств.