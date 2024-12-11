Набиуллина проголосовала за дизайн новой купюры в 1000 рублей

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина приняла участие в онлайн-голосовании по дизайну новой купюры в 1000 рублей. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Банка России.

«Председатель Банка России тоже проголосовала, но мы не раскрываем личный выбор участников голосования», — отметили в пресс-службе.

Онлайн-голосование на сайте ЦБ началось 29 ноября. По последним данным, в нем поучаствовали уже 400 тысяч россиян. Голосование продлится до 12:00 по московскому времени 12 декабря.

Пока пользователи больше всего голосуют за скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор». На втором месте — памятник Салавату Юлаеву, который находится в Уфе. Замыкает тройку лидеров Дворец земледельцев в Казани.

На саммите БРИКС в Казани президент России Владимир Путин получил муляж несуществующей купюры объединения, который затем передал главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, но она не оценила банкноту.

Стало известно, что на символической купюре БРИКС изобразят тотемные животные стран-участниц объединения. Эти банкноты планируется подготовить к следующему саммиту, который пройдет в 2025 году в Бразилии.