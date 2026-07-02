В Центробанке раскрыли детали вывода из обращения карт Visa и Mastercard

Набиуллина: ЦБ не устанавливает сроки вывода из обращения карт Visa и Mastercard

Центробанк России не устанавливает сроки вывода из обращения карт Visa и Mastercard. Об этом на Финансовом конгрессе ЦБ заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Мы сроки не устанавливаем. Но у карт Visa и Mastercard функционал, как у карт „Мир“. На наш взгляд, их начнут постепенно выводить из оборота, это уже происходит с помощью экономических методов», — сказала она.

Национальная система платежных карт в июне предложила обнулить ставку вознаграждения для карт международных систем, чтобы вывести Visa и Mastercard из оборота на территории России.

Указанные платежные системы весной 2022 года покинули российский рынок. При этом ранее выпущенные российскими банками карты работают на территории страны и по сей день.

Финансист Мери Валишвили предупреждал, что карты Visa и Mastercard особо уязвимы перед мошенниками.