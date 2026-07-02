В Центробанке раскрыли детали вывода из обращения карт Visa и Mastercard
Набиуллина: ЦБ не устанавливает сроки вывода из обращения карт Visa и Mastercard
Центробанк России не устанавливает сроки вывода из обращения карт Visa и Mastercard. Об этом на Финансовом конгрессе ЦБ заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
«Мы сроки не устанавливаем. Но у карт Visa и Mastercard функционал, как у карт „Мир“. На наш взгляд, их начнут постепенно выводить из оборота, это уже происходит с помощью экономических методов», — сказала она.
Национальная система платежных карт в июне предложила обнулить ставку вознаграждения для карт международных систем, чтобы вывести Visa и Mastercard из оборота на территории России.
Указанные платежные системы весной 2022 года покинули российский рынок. При этом ранее выпущенные российскими банками карты работают на территории страны и по сей день.
Финансист Мери Валишвили предупреждал, что карты Visa и Mastercard особо уязвимы перед мошенниками.