Россиян призвали заменить карты Visa и Mastercard

Россиянам объяснили, почему необходимо заменить банковские карты Visa и Mastercard. Это вопрос безопасности, ведь они уязвимы к атакам мошенников, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Мери Валишвили.

Платежные системы Visa и Mastercard покинули российский рынок в 2022 году. Карты продолжили работать, но возникла проблема, так как чип на карте перестал соответствовать стандартам безопасности. Давно не обновлялись сертификаты, отвечающие за шифрование данных при транзакциях. Валишвили пояснила, что картами все еще можно оплатить покупки, хотя некоторые POS-терминалы и могут отклонить операцию.

«Но главным образом встает вопрос безопасности. Именно поэтому банки рекомендуют заменить карты. Длительное их использование увеличивает риск кражи данных», — подчеркнула она.

Финансист предупредила, чем дольше человек пользуется такими картами, тем выше риск, что его данные окажутся в руках аферистов.

Ранее председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков напомнил, что Центробанк ранее предупреждал о необходимости перейти на карту «Мир». На сегодняшний день карты Visa и Mastercard точно нельзя использовать за рубежом.