В ЦБ предсказали инфляцию под 10% по итогам года

ЦБ: инфляция в России по итогам 2024 года составит 9,6-9,8%

Инфляция в России по итогам этого года составит примерно 9,6-9,8%. Об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка РФ Андрей Ганган в беседе с «Интерфаксом» .

«У нас осталось две недели до конца года, но даже в течение этого периода еще могут выстрелить какие-то факторы и волатильные позиции. В целом, думаю, инфляция будет около 9,6-9,8% по году», — сказал он.

По его словам, годовая инфляция дойдет до пика в апреле 2025 года, потом начнет быстро снижаться.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов заявил, что сейчас опасно снижать ключевую ставку в стране. По его словам, в ЦБ считают, что снижение в нынешней экономической ситуации разгонит инфляцию.

На данный момент в России недостаток рабочей силы. В таких условиях кредиты по низким ставкам повлекут за собой повышение цен на продукты.