Центробанк объяснил, почему сейчас опасно снижать ключевую ставку

Банк России считает, что снижение ключевой ставки в России в текущей экономической ситуации только разгонит инфляцию. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов.

«Снизить ключевую ставку для дополнительного стимулирования спроса сейчас, когда спрос уже превышает возможности предложения, опасно», — так регулятор ответил на запрос депутата.

В Центробанке объяснили, что сейчас в России наблюдается дефицит рабочей силы и некоторых ресурсов, например, нового оборудования и транспортных мощностей. В таких условиях кредиты по низким ставкам только обострят конкуренцию среди компании и повлекут за собой не рост производства, а увеличение цен на продукцию.

Ранее президент Владимир Путин призвал Центробанк и правительство скоординировать усилия для борьбы с инфляцией.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что высокая ключевая ставка работает, а без ее повышения инфляция в России была бы гораздо выше нынешней. Аналитик Дмитрий Адамидов при этом указывал, что снижения инфляции в 2025 году ждать не стоит.