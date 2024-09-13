В ЦБ озвучили главные факторы риска для экономики России

Российская экономика столкнулась с внутренними рисками исчерпания производственных мощностей и дефицитом рабочей силы, которые уже оказывают влияние на рост инфляции. Об этом на пресс-конференции заявила глава Центобанка России Эльвира Набиуллина. Трансляция доступна на странице регулятора во «ВКонтакте».

В ходе выступления Набиуллина пояснила, что эти факторы привели к тому, что количество товаров на рынке не может удовлетворить повышенный спрос потребителей.

«В такой ситуации любое дополнительное стимулирование спроса будет приводить исключительно к росту цен без роста производства», — отметила она, добавив, что такой сценарий является крайне нежелательным.

Говоря о внешних факторах проинфляционных рисков, глава ЦБ указала на возможное усиление геополитического давления, а также замедление крупных мировых экономик.

Набиуллина отметила, что спрос на сырьевые и энергетические товары уже начал снижаться, и это скажется на доходах от экспорта, а через него — на уровень отечественной валюты.

Совет директоров Банка России 13 сентября повысил ключевую ставку до 19%, допустив дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. В пресс-службе регулятора также не исключили, что пересмотрят в сторону увеличения свой июльский прогноз по годовой инфляции, который составлял от 6,5 до 7%.