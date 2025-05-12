В ЦБ назвали пик перегрева российской экономики

ЦБ: пик перегрева экономики был пройден в IV квартале 2024 года

Российская экономика прошла свой пик перегрева в четвертом квартале 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального банка России.

В регуляторе отметили, что перегрев до сих пор остается значительным, однозначный вывод о скорости и устойчивости сокращения можно будет сделать позднее.

«Пик перегрева экономики в первом квартале 2025 года начал снижаться. Об этом свидетельствуют постепенное охлаждение внутреннего спроса, уменьшение инфляционного давления и признаки снижения напряженности на рынке труда», — заявили в ЦБ.

На заседании в апреле совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 21% годовых.

В пресс-службе ЦБ заявляли, что инфляционное давление продолжает снижаться, но пока все еще остается на высоком уровне, а рост спроса пока опережает возможности увеличения предложения услуг и товаров.