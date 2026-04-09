ЦБ оценил статус криптовалюты как средства платежа

Зампред ЦБ Чистюхин: не рассматриваем криптовалюту как средство платежа

Центральный банк России в настоящее время не рассматривает криптовалюту как средство платежа на территории страны. Об этом в эфире радио РБК заявил первый заместитель главы регулятора Владимир Чистюхин.

«На данном этапе нет смысла фантазировать. Такой возможности не усматриваем», — сказал он.

Чистюхин также отметил, что Банк России пока не рассматривает возможность создания новых резервов в криптовалюте, но допустил открытие новых криптобирж в стране.

«Мы никоим образом не ограничиваем количество криптобирж. Поэтому расширить деятельность посредством регистрации правил торгов могут действующие организаторы торговли, они же биржи. Не считаем необходимым закрывать систему и не давать возможность участникам проявлять себя», — заключил зампред ЦБ.

Ранее участники рынка допустили блокировку зарубежных криптобирж в России.