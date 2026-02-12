Bloomberg: Россия готова вернуться к расчетам в долларах с администрацией Трампа

Россия может возобновить долларовые расчеты с администрацией президента США Дональда Трампа в рамках обсуждаемого экономического партнерства. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

В Кремле якобы подготовили некий секретный меморандум из семи пунктов, один из которых подразумевает возвращение России к расчетам в долларах. Согласно документу, две страны будут совместно продвигать ископаемое топливо в противовес более экологичным альтернативам, инвестировать в добычу природного газа, нефти на шельфе, а также в развитие американских компаний.

«Этот план стал бы отходом от прежней политики Кремля и мог бы принести администрации Трампа крупную победу в ослаблении отношений между Москвой и Пекином», — заявили авторы статьи.

Российские власти не подтвердили достоверность этой информации. Неизвестно также, могла ли американская сторона предложить какие-либо положения этого меморандума.

Журналисты напомнили, что президент России Владимир Путин стремился укрепить отношения с Китаем, а не восстановить связи с долларовой системой, возглавляемой американцами. Западные правительственные чиновники назвали маловероятным, что Россия заключит сделку, противоречащую китайским интересам.

Ранее глава Петербургской биржи Игорь Артемьев сообщал, что Россия потеряла триллионы долларов на занижении стоимости нефти.