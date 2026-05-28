В США арестовали экс-сотрудника ЦРУ за кражу более 300 слитков золота

В доме экс-сотрудника ЦРУ Дэвида Раша нашли более 300 слитков золота на сумму свыше 40 миллионов долларов, он арестован. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

По информации издания, Раш с ноября по март запрашивал на покрытие служебных расходов крупные суммы денег в различных валютах и золото в слитках.

«Восемнадцатого мая федеральные агенты обыскали дом Раша и изъяли около 300 золотых слитков стоимостью более 40 миллионов долларов… Агенты также изъяли около 2 миллионов долларов наличными и 35 люксовых часов, в основном Rolex», — сообщил автор материала.

Также выяснилось, что Раш ради продвижения по службе солгал, будто был боевым пилотом ВМС США, тогда как в действительности не имеет даже базовой лицензии пилота.

