В Сети появилась памятка, как отличить доллары старого образца от нового

Россиянам рекомендовали брать за границу доллары нового образца. Как их отличить от старых и где могут возникнуть проблемы без новых банкнот, выяснил РБК .

Согласно американским законам все доллары, выпущенные с 1914 года, могут ходить в обращении — но только в государственных структурах, а частники устанавливают правила приема купюр на свое усмотрение.

Старые деньги отличаются от новых дизайном и цветовой гаммой. На обновленных банкнотах значительно увеличены в размерах портреты Александра Гамильтона (на 10 долларах) и Улисса Гранта (на 50). Кроме того, на новых купюрах изменили систему защиты от подделок. Узнать год выпуска можно не только по цветам, но и по серийному номеру Федеральной резервной системы США, который меняется каждый год.

В Азербайджане банкоматы могут не принимать доллары, выпущенные до 2007 года. В ОАЭ за старые банкноты взимают дополнительную комиссию. В Египте вопрос, принимать или не принимать доллары старого образца, может решать каждый отдельный владелец торговой точки или обменного пункта.

Из российских банков обменивают старые доллары на новые ВТБ и Газпромбанк, если у них есть в наличии банкноты. В Райффайзенбанке это можно сделать только через конвертацию в российские рубли.

Ранее финансист Андрей Бархота рекомендовал россиянам, отправляясь за границу, держать при себе несколько разных валют.