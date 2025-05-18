18 мая 2025 18:09 Рубли, доллары или юани? Какую валюту взять на отдых за границу Финансист Бархота посоветовал брать несколько разных валют за границу 0 0 0 Фото: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

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«Стареющие» доллары из российских банков становятся проблемой для туристов за рубежом. В качестве альтернативы путешественникам предлагают брать с собой юани. Но так ли безопасно ехать с этой валютой за границу — в материале 360.ru.

Долларовые проблемы Проблемы с обменом долларов, выпущенных до 2013 года, начались осенью 2024-го. Туристы за рубежом из-за этого столкнулись с рядом трудностей. Валюту нового образца требуют в Турции и ОАЭ, а в ряде стран Юго-Восточной Азии старые доллары обменивают с большим дисконтом. Проблема наблюдается по всему миру, в том числе в России некоторые банки отказываются принимать купюры старого образца. В феврале россиян предупредили о возможных сложностях с покупкой новых долларов, так как они не всегда есть в наличии.

Фото: РИА «Новости»

Что делать? Валютная проблема стоит на первом месте у российских туристов. После ухода из страны платежных систем Visa и Master Card осталось одно главное платежное средство — карта «Мир», напомнил 360.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота. Но из-за санкций «Мир» не работает в недружественных и нейтральных странах. Отсюда возникает необходимость платить наличными — но здесь тоже есть нюансы. «Самый главный нюанс, почему мы говорим об устаревании купюр: он связан с долларами США, где есть так называемые купюры старого образца и купюры нового образца. Наличные доллары старого образца не принимаются в ряде стран, в том числе в наиболее популярных странах у российских туристов, типа Турции», — отметил эксперт. При этом в странах Западной Европы и США старые доллары меняют без проблем. В любом случае, такая «казуистика» препятствует свободному обмену валюты и ее использованию за границей для туристических целей. Более того, в некоторых обменниках курс на доллары старого и нового образца был разным.

Что делать? Есть разные способы, но, наверное, наиболее правильно следовать старому принципу: хранить яйца в разных корзинах, то есть использовать диверсифицированные источники оплаты. Нужно с собой иметь какое-то количество наличных долларов, может быть, иметь наличные евро. Возможно иметь и часть рублей — в некоторых странах можно рубли поменять, соответственно, непосредственно на валюту местную. Андрей Бархота эксперт финансового рынка

Некоторые путешественники по-прежнему используют платежные карты, открытые в нейтральных и дружественных государствах.

Фото: РИА «Новости»

Юани вместо долларов В поездку за границу можно брать и юани, но есть риск. «Если у вас вся сумма, ассигнованная для финансирования покупок в туристической поездке, номинирована в юанях, если там есть проблемы с обменом юаней, либо какой-то курс крайне невыгодный, возможна фиксация убытков», — предупредил финансист. Поэтому он еще раз настоятельно рекомендовал использовать диверсифицированную структуру. Все зависит от того, в какую именно страну отправляется турист. «Я напомню, что в Египте десятилетиями было запрещено использовать в качестве законного платежного средства доллары США. А Турция, наоборот, на этом наживается, используя мифологию, что есть старые и новые образцы, хотя в самих же США никакого разделения нет, они обмениваются без проблем по одному и тому же курсу», — подчеркнул Бархота. В заключение он посоветовал перед поездкой за рубеж изучать местное валютное регулирование и не отдавать предпочтение какому-то одному платежному средству. Лучше иметь несколько видов и использовать в контексте выбранного направления, заключил специалист.