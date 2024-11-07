В РСПП объяснили причину задержки инвестпроектов

Многие российские компании решили отложить запуск инвестиционных проектов до 2025 года в условиях высокой ключевой ставки Центробанка. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, его процитировало РИА «Новости» .

По его словам, более половины членов РСПП планируют реализовать инвестпроекты, связанные с технологическим суверенитетом и производством инновационной продукции, в ближайшие три года.

Шохин связал такую тенденцию с тем, что ЦБ пообещал во второй половине следующего года начать снижение ключевой ставки.

Глава РСПП добавил, что все больше предприятий в России указывают на снижение доступности финансирования из различных источников для своих инвестиционных программ.

Также Шохов раскритиковал идущий процесс ренационализации, назвав привлечение новых акционеров в современных условиях стремной вещью.